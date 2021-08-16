FATİH'TE POLİS EKİPLERİNDEN 'DEĞNEKÇİ'YE SUÇÜSTÜ - Son Dakika

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Fatih'te, polis ekiplerinin sivil polis aracını park etmek istemesi üzerine kendilerinden 15 lira ücret talep eden değnekçi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Fatih'te, Süleymaniye Mahallesi Prof.Dr. Sıddık Sami Onar Caddesi üzerinde polis ekipleri, sivil polis aracını cadde üzerinde dubalarla ayrılmış bir alana park etmek istedi. Bu sırada orada bulunan bir kişi tarafından polis ekiplerine, saatlik 15 lira ücret karşılığında dubaları kaldırarak alana park edebilecekleri söylendi. Polis ekipleri tarafından 'değnekçilik' yaptığı tespit edilen Y.T. isimli kişi, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

652 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından yakalanan Y.T. isimli kişiye, karayolu yapısı üzerine duba koymaktan 652 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca Y.T. isimli kişi, Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek suçundan adli işlem yapılmak üzere Beyazıt Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.