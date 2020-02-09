FATİH'TE POLİS YANKESİCİYİ BÖYLE YAKALADI - Son Dakika
Son Dakika Güncel FATİH'TE POLİS YANKESİCİYİ BÖYLE YAKALADI - Son Dakika

FATİH'TE POLİS YANKESİCİYİ BÖYLE YAKALADI

6 saat önce

Fatih'te şüphelendikleri kişileri takip eden polis, şüphelilerin bir kadının cebinden yankesicilik yöntemiyle telefonunu çaldığını görünce, şüphelileri suçüstü yakaladı.

FATİH'TE POLİS YANKESİCİYİ BÖYLE YAKALADI, System.String[]

Fatih'te şüphelendikleri kişileri takip eden polis, şüphelilerin bir kadının cebinden yankesicilik yöntemiyle telefonunu çaldığını görünce, şüphelileri suçüstü yakaladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Fatih Rüstempaşa Mahallesinde geçen cumartesi saat 17.15 sıralarında meydana geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli hareketleri üzerine 3 Fas uyruklu Zakaria L. (27), Jawad El M. (24) ve Ali D.'yi (23) takibe aldı. Polisler, Türkmenistan uyruklu Maya R.'nin arkasından yaklaşan şüphelilerin, kadının montunun sağ cebinden telefonunu çaldığını gördü. Hemen harekete geçen ekipler Zakaria L., Jawad El M. ve Ali D.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Polisin şüphelileri kıskıvrak yakalaması güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Şüphelilerin yakalanması

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi


- İstanbul
Polis, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:21 Kaynak: DHA
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