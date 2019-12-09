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Son Dakika Güncel FATİH'TE POLİSE RÜŞVET TEKLİF EDEN 1 ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ANI KAMERADA - Son Dakika

FATİH'TE POLİSE RÜŞVET TEKLİF EDEN 1 ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ANI KAMERADA

6 saat önce

Fatih'te polis ekiplerine rüşvet teklif eden 2 şüpheli tutuklandı.

FATİH'TE POLİSE RÜŞVET TEKLİF EDEN 1 ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ANI KAMERADA, System.String[]

Fatih'te polis ekiplerine rüşvet teklif eden 2 şüpheli tutuklandı.

Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Aralık'ta Nişanca Mahallesi'nde bir adresin randevuevi olarak kullanıldığı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Söz konusu adresi takibe alan ekipler, evden çıkan A.Ö. ve M.K'yi durdurdu. Şüpheliler, adrese 200 lira karşılığında fuhuş amaçlı gittiklerini itiraf itiraf etti. Polisler adrese geldiklerinde ise Azerbaycan uyruklu Z.H'yi burada çalıştırıldığını söyledi. O sırada telefonla arayan ve kendisini "Ebru" olarak tanıtan şüpheli, eve giden görevli memurlara 10 bin lira verilerek şüphelilerin bırakılmasını talep etti.

Aracı olduğu belirlenen bu kişiyle telefonla görüşen polis, rüşvete ikna olmuş gibi davranarak Yedikule Mahallesi'ndeki buluşma noktasına gitti. Burada kendisini "Ebru"nun gönderdiğini söyleyen Celal Y. ile parayı verdiğini ifade ettiği Mehmet E. gözaltına alındı. Celal Y. ve Mehmet E, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, "fuhşa aracılık, yer temini ve zorlama ile görevli memura rüşvet verme" suçlarından tutuklandı. Polisin kendisini "Ebru" olarak tanıtan şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Polis kamerası

-Şüphelinin polise para vermeye çalışması

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi


- İstanbul
Emniyet Müdürlüğü, Aralık, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:18 Kaynak: DHA
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