Son Dakika Haberleri: Fatih'te Polisin, Tartıştığı İş Yeri Sahibini Silahla Vurması

Fatih'te Polisin, Tartıştığı İş Yeri Sahibini Silahla Vurması

1 saat önce

Fatih'te bir eğlence mekanına giden polisler ile iş yeri çalışanları arasında çıkan ve bir kişinin silahla yaralandığı kavgaya ilişkin, 3 polisin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Fatih'te Polisin, Tartıştığı İş Yeri Sahibini Silahla Vurması, System.String[]
Fatih'te bir eğlence mekanına giden polisler ile iş yeri çalışanları arasında çıkan ve bir kişinin silahla yaralandığı kavgaya ilişkin, 3 polisin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Aksaray Mahallesi Asım Bey Sokak'taki bir mekana eğlenmek için giden 3 sivil polis ile iş yeri çalışanları arasında çıkan ve iş yeri sahibi Mahmut Ç'nin silahla bacağından yaralanması olayına karışan 3 polisin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında adli işlem başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kavgaya karışan A.Ö, O.G. ve Ö.U isimli polis memurları hakkında idari ve adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Kavgaya karışan 10 kişi idari işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kavgada bacağından yaralanan iş yeri sahibi Mahmut Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:35 Kaynak: AA

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Polis, Fatih, Güncel
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