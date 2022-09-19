Fatih'te polisleri vuran saldırganlar için Başakşehir'e mağaralarda operasyon - Son Dakika
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Fatih'te polisleri vuran saldırganlar için Başakşehir'e mağaralarda operasyon

19.09.2022 14:31
Fatih'te polisleri vuran saldırganlar için Başakşehir'e mağaralarda operasyon

Fatih'te iki polisi vuran saldırganları yakalamak için Başakşehir Yarımburgaz Mağarası'na operasyon düzenlendi.

İSTANBUL DHA - Fatih'te iki polisi vuran saldırganları yakalamak için Başakşehir Yarımburgaz Mağarası'na operasyon düzenlendi.

Fatih'te G.G. ve yanındaki bir kişi, kimlik soran polise silahlı saldırıda bulundu. İki polis yaralanırken polis, kaçan saldırganları yakalamak için operasyonlar düzenliyor. Saldırganın taksiyle döndüğü belirlenen Başakşehir'de, Yarımburgaz mağaralarına da özel harekat polisi destekli operasyon düzenlendi. Polis, tarihi mağaralara girerek saldırganı aradı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Başakşehir, Fatih, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te polisleri vuran saldırganlar için Başakşehir'e mağaralarda operasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te polisleri vuran saldırganlar için Başakşehir'e mağaralarda operasyon - Son Dakika
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