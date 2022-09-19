Fatih'te polisleri vuran saldırganlar için Başakşehir'e mağaralarda operasyon

İSTANBUL DHA - Fatih'te iki polisi vuran saldırganları yakalamak için Başakşehir Yarımburgaz Mağarası'na operasyon düzenlendi.
Fatih'te G.G. ve yanındaki bir kişi, kimlik soran polise silahlı saldırıda bulundu. İki polis yaralanırken polis, kaçan saldırganları yakalamak için operasyonlar düzenliyor. Saldırganın taksiyle döndüğü belirlenen Başakşehir'de, Yarımburgaz mağaralarına da özel harekat polisi destekli operasyon düzenlendi. Polis, tarihi mağaralara girerek saldırganı aradı.
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