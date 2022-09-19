Fatih'te G.G. ve yanındaki bir kişi, kimlik soran polise silahlı saldırıda bulundu. İki polis yaralanırken polis, kaçan saldırganları yakalamak için operasyonlar düzenliyor. Saldırganın taksiyle döndüğü belirlenen Başakşehir'de, Yarımburgaz mağaralarına da özel harekat polisi destekli operasyon düzenlendi. Polis, tarihi mağaralara girerek saldırganı aradı.

Kaynak: DHA

Başakşehir, Fatih, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fatih'te polisleri vuran saldırganlar için Başakşehir'e mağaralarda operasyon - Son Dakika

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