İstanbul'da korkutan anlar! Çocukların içinde bulunduğu havuz patladı - Son Dakika
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İstanbul'da korkutan anlar! Çocukların içinde bulunduğu havuz patladı

27.07.2022 13:16

Fatih ilçesinde portatif havuzun patlaması sonucu okulun bahçesi ve bodrumu su ile doldu. O esnada havuzda bulunan çocukların panik hali ise kameraya takıldı. Öte yandan Fatih Belediyesi havuzun tekrar açılacağını belirtti.

Fatih'te portatif havuzun patlaması sonucu okulun bahçesi ve bodrumu su ile doldu. Yaşanan panik kameraya yansıdı.

TONLARCA SU OKULUN BAHÇESİNE DOLDU

Fatih Belediyesi tarafından Mevlanakapı Mahallesi'nde bulunan Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesine bir süre önce portatif havuz kuruldu. Sıcak havada çocukların yüzmesini sağlamak amacıyla kurulan havuzu çevreleyen demirlerden birinin kayması sonucu havuz patladı. Tonlarca su okul bahçesi ve bodrumuna dolarken bu sırada içinde bulunan çocuklar korku dolu anlar yaşadı.

Çocukların içinde bulunduğu havuz patladı! Yaşanan panik kamerada

"TSUNAMİ GİBİYDİ"

Çocukların "tsunami gibiydi" sözleri cep telefonuyla çekilen görüntülere yansıdı. Olayın bildirilmesi üzerine yetkililer gelerek bilgi alırken, hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Fatih Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Herhangi mal ve cana zarar gelmeyen olaya ekiplerimiz hızlıca müdahale etmişlerdir. Gerekli tedbirler alındıktan sonra cuma günü itibariyle havuzumuz tekrar hizmete açılacaktır" denildi.

Çocukların içinde bulunduğu havuz patladı! Yaşanan panik kamerada
Çocukların içinde bulunduğu havuz patladı! Yaşanan panik kamerada
Çocukların içinde bulunduğu havuz patladı! Yaşanan panik kamerada
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Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Belediyesi, Anadolu Lisesi, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da korkutan anlar! Çocukların içinde bulunduğu havuz patladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da korkutan anlar! Çocukların içinde bulunduğu havuz patladı - Son Dakika
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