Fatih'te psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişi oturduğu binanın çatısını ateşe verdi - Son Dakika

Fatih'te oturduğu apartmanın çatısını ateşe veren bir kişi, yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine saldırdı.

Alınan bilgiye göre, Nişanca Mahallesi Molla Taşı Caddesi üzerinde bir apartmanda oturan psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, binanın çatısını henüz bilinmeyen nedenle ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Şüpheli, bu sırada yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine çatıda bulunan tuğlaları fırlatarak engel olmaya çalıştı.

Polisin ikna çalışmaları sonucu şüpheli çatıdan indirilerek gözaltına alındı.

Olaya müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.