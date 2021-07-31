Elektrik direğine çarpan tramvay olay yerinden kaldırıldı - Son Dakika

Fatih'te raydan çıkarak, elektrik direğine çarpan tramvay olay yerinden kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kabataş- Bağcılar arasında hizmet veren tramvay, Gülhane mevkisinde raydan çıkıp elektrik direğine çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yaralının olmadığı kazanın yaşandığı bölgedeki trafik akışı durduruldu.

Olay yerinde çalışma başlatan ekipler, elektrik direğini parçalara ayırarak vinç yardımıyla kamyona yükledi.

İki vinç yardımıyla kaldırılan tramvay raylara koyuldu. Tramvay daha sonra bakım ve onarım için olay yerinden hareket etti.

Kaza nedeniyle tramvay seferleri Beyazıt - Bağcılar ile Karaköy - Kabataş arasında yapıldı.