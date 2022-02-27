FATİH'TE RESTORAN, LOKANTA VE KAFETERYA DENETİMİ - Son Dakika
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FATİH'TE RESTORAN, LOKANTA VE KAFETERYA DENETİMİ

27.02.2022 15:19

FATİH'te restoran, lokanta, kafeterya gibi mekanlar ile umuma açık yerler denetlendi.

FATİH'te restoran, lokanta, kafeterya gibi mekanlar ile umuma açık yerler denetlendi. Denetimlerde izinsiz çalıştırılan yabancı uyruklu 80 kadın hakkında sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün 23.30 - 02.00 saatleri arasında Fatih'te restoran, lokanta, kafeterya gibi mekanlar ve umuma açık yerlerde denetim gerçekleştirdi. Denetime 333 personel katıldı. Yapılan denetimlerde polis tarafından arandığı tespit edilen 2 kişi yakalanırken, polis ekiplerine zorluk çıkaran bir kadına ise 'memura mukavemetten' işlem yapıldı.

Sigortasız işçi çalıştıran, kapalı alanda tütün mamulleri tüketilmesine izin veren ve saat 00.00 itibaren müzik yasağı ihlalinde bulunan iş yerlerine gerekli yasal işlemler uygulandı. Yapılan denetimlerde izinsiz çalıştırıldığı tespit edilen yabancı uyruklu 80 kadın, emniyet müdürlüğüne götürülerek sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı.

FATİH'TE RESTORAN, LOKANTA VE KAFETERYA DENETİMİ
FATİH'TE RESTORAN, LOKANTA VE KAFETERYA DENETİMİ
FATİH'TE RESTORAN, LOKANTA VE KAFETERYA DENETİMİ

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Polis, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FATİH'TE RESTORAN, LOKANTA VE KAFETERYA DENETİMİ - Son Dakika


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