FATİH'TE RESTORAN, LOKANTA VE KAFETERYA DENETİMİ - Son Dakika

FATİH'te restoran, lokanta, kafeterya gibi mekanlar ile umuma açık yerler denetlendi. Denetimlerde izinsiz çalıştırılan yabancı uyruklu 80 kadın hakkında sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün 23.30 - 02.00 saatleri arasında Fatih'te restoran, lokanta, kafeterya gibi mekanlar ve umuma açık yerlerde denetim gerçekleştirdi. Denetime 333 personel katıldı. Yapılan denetimlerde polis tarafından arandığı tespit edilen 2 kişi yakalanırken, polis ekiplerine zorluk çıkaran bir kadına ise 'memura mukavemetten' işlem yapıldı.

Sigortasız işçi çalıştıran, kapalı alanda tütün mamulleri tüketilmesine izin veren ve saat 00.00 itibaren müzik yasağı ihlalinde bulunan iş yerlerine gerekli yasal işlemler uygulandı. Yapılan denetimlerde izinsiz çalıştırıldığı tespit edilen yabancı uyruklu 80 kadın, emniyet müdürlüğüne götürülerek sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı.