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Fatih'te restorana giren hırsız para dolu çantayı böyle çaldı

51 dakika önce

Fatih'te restorana giren hırsız para dolu çantayı böyle çaldı Sabah saatini fırsat bildi para dolu çantayı koluna takıp kaçtıİSTANBUL - Fatih'te sabah saatlerinde restoranın boş olamasını fırsat bilen bir hırsız para dolu çantayı çalarak kayıplara karıştı.

Fatih'te restorana giren hırsız para dolu çantayı böyle çaldı

Sabah saatini fırsat bildi para dolu çantayı koluna takıp kaçtı

İSTANBUL - Fatih'te sabah saatlerinde restoranın boş olamasını fırsat bilen bir hırsız para dolu çantayı çalarak kayıplara karıştı. İçinde yaklaşık 40 bin TL para olan çantayı koluna takıp çıkan hırsızın rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Olay Küçük Saray Caddesi üzerinde bulunan bir pide lahmacun salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz perşembe günü iş yerini açan Ali İhsan Adalı, daha sonra arka kısma geçerek çalışmalarına başladı. Bu sırada dışarıdan geçen bir kişi dükkanda kimsenin olmadığını görünce içeri girdi. Önce çekmeceleri karıştıran şahıs çekmecelerde bir şey bulamayınca etrafına bakındı. Askıda asılı olan çanta görün şahıs, çantayı koluna takarak dükkandan çıktı.


Kameralara saniye saniye yansıdı

İçeri giren şahıs içinde bin 550 Euro ile yaklaşık 10 bin TL bulunan çantayı koluna takıp çıktı. Bu anlar ise iş yeri güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde kişinin içeri girdiği, çekmeceleri karıştırdığı ve daha sonra asılı olan para dolu çantayı alıp, hiçbir şey olmamış gibi koluna takıp gittiği görülüyor.


"İçinde bin 550 Euro ve 10 bin lira parayla kayıplara karışıyor"

İşini bitirdikten sonra çantanın olmadığını gören ve hemen polise haber veren Ali İhsan Adalı o anları anlatarak, "Sabah saat 8.30 ile 9.00 arası dükkana geldim. Dükkanı açıp çantamı astım, sonra içeriye girdim malzeme hazırlamak için. Zannedersem saat 9.30 civarı, şahsın biri içeriye giriyor ilk başta kasayı açıyor kasada bir şey olmadığını görünce çantayı alıyor. İçinde bin 550 Euro ve 10 bin lira parayla kayıplara karışıyor. Elimizde kamera kayıtları da bulunuyor. Şahsı tanımıyoruz daha önce hiç görmedik" dedi.

Polis ekipleri çanta dolusu parayı alıp kayıplara karışan kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Fatih'te restorana giren hırsız para dolu çantayı böyle çaldı

Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:29 Kaynak: İHA
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