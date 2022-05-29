- Fatih'te sabah saatlerinde 5 farklı noktada yangın

Hırsızlık yaparken yakalandı, tiner kutusuyla yangın çıkardı

İSTANBUL - Fatih'te hurdacı olduğu iddia edilen bir şahıs yıkılmış bir bina enkazından malzemeleri çaldığı esnada mal sahibine yakalandı. Tiner kutusuyla yangın çıkaran ve hızını alamayan şahıs 4 farklı noktada daha yangın çıkardı.

Yangın, sabah saat 07.00 sıralarında Fatih Vefa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde dolaşan ve hurdacı olduğu iddia edilen şahıs, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binaların bulunduğu alandan demir malzeme çalarken mal sahibine yakalandı. Bunun üzerine sinirlenen şahıs tiner kutusuyla yangın çıkardı. Hızını alamayan şahıs daha sonra 4 farklı noktada daha yangın çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aynı bölgede ufak çaplı 5 yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonrası yangınlar tamamen söndürüldü.

Fatih Didin " Ben saat sabah 7 civarlarında işten geldiğimde eşim dedi ki burayı kazıyorlar. Burada eskiden yaşlı bir adama ait koltuk döşeme atölyesi vardı. Hurdacı olduğunu tahmin ettiğim birisi yakıyor. Ranzanın yatağını yakıp ranzayı almak istemiş. O esnada biz yetiştik. Şurada tiner vardı onunla yakmışlar. Direkt benim evime geliyor, yan tarafta benim evim" dedi.

Polis, bölgede yangını çıkaran ve kimliği öğrenilemeyen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.