Fatih'te sabah saatlerinde 5 farklı noktada yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih'te sabah saatlerinde 5 farklı noktada yangın

29.05.2022 10:36

- Fatih'te sabah saatlerinde 5 farklı noktada yangın Hırsızlık yaparken yakalandı, tiner kutusuyla yangın çıkardı Fatih'te hurdacı olduğu iddia edilen bir şahıs yıkılmış bir bina enkazından malzemeleri çaldığı esnada mal sahibine yakalandı.

- Fatih'te sabah saatlerinde 5 farklı noktada yangın

Hırsızlık yaparken yakalandı, tiner kutusuyla yangın çıkardı

İSTANBUL - Fatih'te hurdacı olduğu iddia edilen bir şahıs yıkılmış bir bina enkazından malzemeleri çaldığı esnada mal sahibine yakalandı. Tiner kutusuyla yangın çıkaran ve hızını alamayan şahıs 4 farklı noktada daha yangın çıkardı.

Yangın, sabah saat 07.00 sıralarında Fatih Vefa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde dolaşan ve hurdacı olduğu iddia edilen şahıs, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binaların bulunduğu alandan demir malzeme çalarken mal sahibine yakalandı. Bunun üzerine sinirlenen şahıs tiner kutusuyla yangın çıkardı. Hızını alamayan şahıs daha sonra 4 farklı noktada daha yangın çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aynı bölgede ufak çaplı 5 yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonrası yangınlar tamamen söndürüldü.

Fatih Didin " Ben saat sabah 7 civarlarında işten geldiğimde eşim dedi ki burayı kazıyorlar. Burada eskiden yaşlı bir adama ait koltuk döşeme atölyesi vardı. Hurdacı olduğunu tahmin ettiğim birisi yakıyor. Ranzanın yatağını yakıp ranzayı almak istemiş. O esnada biz yetiştik. Şurada tiner vardı onunla yakmışlar. Direkt benim evime geliyor, yan tarafta benim evim" dedi.

Polis, bölgede yangını çıkaran ve kimliği öğrenilemeyen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Fatih'te sabah saatlerinde 5 farklı noktada yangın
Fatih'te sabah saatlerinde 5 farklı noktada yangın
Fatih'te sabah saatlerinde 5 farklı noktada yangın
Fatih'te sabah saatlerinde 5 farklı noktada yangın

YORUMLAR
500
Emniyetten 3 farklı noktada eş zamanlı denetim Emniyetten 3 farklı noktada eş zamanlı denetim KOZAN'DA 6 NOKTADA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI KOZAN'DA 6 NOKTADA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te sabah saatlerinde 5 farklı noktada yangın - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 10:55:05. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih'te sabah saatlerinde 5 farklı noktada yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement