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Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırı - Son Dakika

Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırı

13.02.2022 13:15
Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırı

İstanbul Fatih'te hastanede bir hastanın kolundaki serum iğnesini çıkaran hemşireye canının yandığı iddiasıyla el kaldırması üzerine çıkan olayda hasta yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı.

İstanbul Fatih'te hastanede bir hastanın kolundaki serum iğnesini çıkaran hemşireye canının yandığı iddiasıyla el kaldırması üzerine çıkan olayda hasta yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı.

Olay, dün Fatih'te bir devlet hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A. isimli kişi, kolundan serum iğnesi çıkaran hemşireye canının yandığını iddia ederek el kaldırdı. Hastane çalışanları, M.A.'nın hemşireye el kaldırması üzerine olaya müdahale etti. M.A.'nın yanında bulunan L.K., S.G. ve A.P. isimli yakınları, olaya müdahale etmek isteyen sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlıkçılara saldıran şüpheliler, hastanenin acil girişinde bulunan camı da kırdı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, 12 sağlık çalışanına saldıran 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'tehdit', 'hakaret' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan yaşanan arbede hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırı

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İstanbul, Hastane, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırı - Son Dakika
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