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Fatih'te sahte evrak operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

Fatih'te sahte evrak operasyonu: 2 gözaltıİSTANBUL - Fatih'te sahte evrak düzenleyen yabancı uyruklu şahıslara operasyon düzenleyen polis ekipleri, çok sayıda sahte olduğu düşünülen pasaport, kaşe ve mühür ele geçirdi.

Fatih'te sahte evrak operasyonu: 2 gözaltı

İSTANBUL - Fatih'te sahte evrak düzenleyen yabancı uyruklu şahıslara operasyon düzenleyen polis ekipleri, çok sayıda sahte olduğu düşünülen pasaport, kaşe ve mühür ele geçirdi. Adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, ekipleri, Fatih Haseki Sultan Mahallesinde bulunan bir adreste şahısların sahte evraklar düzenlendiği ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, adresi takibe aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde geçtiğimiz Salı günü saat 18. 00 sıralarında adresten çıkan yabancı uyruklu Ahmad A. ve Abduarahman A. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların yapılan üst aramasında; 2 adet cep telefonu ve 210 TL, 265 Dolar para ele geçirildi.

Çok sayıda pasaport ele geçirildi

Şüpheli şahısların ikametinde yapılan aramalarda ise; 21 adet sahte olduğu düşünülen pasaport, 4 adet kimlik kartı, 13 adet sahte olduğu, 1 adet ikamet izni kimlik kartı, 1 adet geçici koruma kimlik belgesi, 101 adet mühür kalıbı, 10 adet kaşe, 6 adet ıstampa, 38 adet sahte olduğu düşünülen etiket, 8 adet sahte olduğu düşünülen kart, 2 adet hologram, 2 adet yazıcı, 1 adet fotokopi makinası, 1 adet press makinası, 1 adet ısıtıcı, 1 adet mühür kurutmak amaçlı kullanılan fön makinası,1 adet bilgisayar, 1 adet rulo halinde PVC, Pasaport ve vize yapıştırılmasında kullanılan kağıt ele geçirildi.

20 Kasım Çarşamba günü adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklandı.

Fatih'te sahte evrak operasyonu: 2 gözaltı

Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:16 Kaynak: İHA
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