Son Dakika Haberleri: Fatih'te sahte içki operasyonu
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Fatih'te sahte içki operasyonu

2 saat önce

Fatih'te düzenlenen operasyonda, çok sayıda sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Fatih'te sahte içki operasyonu, System.String[]
Fatih'te düzenlenen operasyonda, çok sayıda sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Mayıs'ta Kocamustafapaşa Mahallesi'nde tespit edilen bir imalathaneye baskın düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 360 litre alkol, 914 dolu içki şişesi, 2 bin 602 boş içki şişesi, 200 litrelik su tankı, karıştırıcı, 960 şişe kapağı, 52 sahte TAPDK bandrollü şişe kapağı, sıcak hava tabancası ve 5 boş bidon ele geçirildi.
Polis tarafından gözaltına alınan F.K. (32) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İş yeri sahibi M.K'nin (41) yakalanmasına yönelik çalışmanın da sürdüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:04 Kaynak: AA
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Fatih, Güncel
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