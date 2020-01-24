Fatih'te sahte içki operasyonu - Son Dakika
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Fatih'te sahte içki operasyonu

6 saat önce

FATİH'te metruk bir binada sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan polis adrese operasyon düzenledi.

Fatih'te sahte içki operasyonu, System.String[]

FATİH'te metruk bir binada sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan polis adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ocak'ta Demirtaş Mahallesindeki bir adreste sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, aynı gün içerisinde saat 22.30 sıralarında sahte içki üretiminin yapılığı metruk binaya operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Bayram I.(30) ile Ömer İ.(19) yakalanarak gözaltına alındı. Metruk binada yapılan aramalarda ise bidon içerisinde 250 litre sahte içki, 30 boş içki şişesi, 100 içki şişesi kapağı, 300 litrelik alkol damıtmada kullanılan varil ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, şüpheliler adli makamlarca serbest bırakıldı.


Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:35 Kaynak: DHA
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