Fatih'te sahte içki operasyonu - Son Dakika

Fatih'te düzenlenen sahte içki operasyonunda yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 15 Ocak 23.20 sıralarında Aksaray Mahallesi üzerinde bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

Türkmenistan uyruklu şüpheli Ahmet H'nin (26) yanında 5 şişe sahte içki bulundu. Şüphelinin sahte içkileri temin ettiği adrese baskın düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 56 şişe votka, 20 litrelik 2 bidon, 46 pet şişe içinde metil alkol, 36 alkol şişesi kapağı, şişe kapağı ısıtma cihazı, 471 bandrol, 81 etiket ve 3 bin 350 lira ele geçirildi.

Adresteki Türkmenistan uyruklu Süleyman J. (23) ve Ovezgeldi N. (30) ile Ahmet H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.