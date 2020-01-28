Fatih'te sahte içki operasyonu - Son Dakika
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Fatih'te sahte içki operasyonu

7 saat önce

Fatih'te düzenlenen sahte içki operasyonunda yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

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Fatih'te düzenlenen sahte içki operasyonunda yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 15 Ocak 23.20 sıralarında Aksaray Mahallesi üzerinde bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

Türkmenistan uyruklu şüpheli Ahmet H'nin (26) yanında 5 şişe sahte içki bulundu. Şüphelinin sahte içkileri temin ettiği adrese baskın düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 56 şişe votka, 20 litrelik 2 bidon, 46 pet şişe içinde metil alkol, 36 alkol şişesi kapağı, şişe kapağı ısıtma cihazı, 471 bandrol, 81 etiket ve 3 bin 350 lira ele geçirildi.

Adresteki Türkmenistan uyruklu Süleyman J. (23) ve Ovezgeldi N. (30) ile Ahmet H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Türkmenistan, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:24 Kaynak: AA
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