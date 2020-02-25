Fatih'te sahte içki operasyonu - Son Dakika

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler yaptıkları operasyonda 412 şişe satışa hazır sahte içki ele geçirdi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir olay araştırması için gittikleri Hacı Evliya Camii Sokakta bir evden gelen yoğun alkol kokusundan şüphelendi. Ekipler yaptıkları çalışmada kokunun yayıldığı adresi tespit etti.

Eve baskın düzenleyen polis ekipleri 700 boş şişe, 412 şişe satışa hazır sahte içki, sahte içki üretiminde kullanılan malzeme ele geçirdi. Zanlıların ürettikleri sahte içkileri dikkat çekmeden dağıtabilmek için çöp toplama arabası kullandıkları öğrenildi. Operasyonda Suriye Uyruklu Samir F. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.