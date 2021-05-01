FATİH'TE SAHTE KİMLİK VE PASAPORT OPERASYONU: 2 GÖZALTI - Son Dakika

FATİH'te bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte pasaport, kimlik kartı ve vize ele geçirildi. Terör ve suç örgütü üyelerine sahte belge hazırladığı tespit edilen Irak uyruklu 2 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Nisan'da Fatih'te terör ve suç örgütü üyeleri ile yabancı kişilerin yurt dışına çıkmalarına 2 kişinin yardımcı oldukları yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, tespit edilen 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda vize, pasaport, kimlik kartı ve bu belgelerin yapımında kullanılan 15 farklı ülkeye ve çeşitli resmi kurumlara ait mühür, kaşe ve belge ele geçirildi. Irak uyruklu şüpheliler A.J.M.M. ve W.A.K. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından 29 Nisan'da adliyeye sevk edildi. Şüpheli A.J.M.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, şüpheli W.A.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü: ------------------------Adreslere yapılan baskın anları-Adreste ele geçirilen sahte kimlik, pasaport ve izin, vize belgelerinin görüntüsü-Adreslerde yapılan aramaların görüntüsü

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