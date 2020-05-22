Fatih'te sanal kumar oynayan 19 kişiye toplam 79 bin 420 lira ceza - Son Dakika

Fatih'te sanal kumar oynayan 19 kişiye toplam 79 bin 420 lira ceza
Fatih'te polisin koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetimlerinde, kapalı olması gereken bir işyerinde sanal kumar oynadıkları belirlenen 19 kişiye toplam 79 bin 420 TL idari para cezası kesildi.
Fatih
'te polisin koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetimlerinde, kapalı olması gereken bir işyerinde sanal kumar oynadıkları belirlenen 19 kişiye toplam 79 bin 420 TL idari para cezası kesildi.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince koronavirüs tedbirleri ile ilgili denetimlerde, 13 Mayıs'ta saat 01.00 sıralarında Şehremini Mahallesi, Millet Caddesi'nde bulunan bir adreste sanal tombala oynatıldığı bilgisi üzerine yapılan kontrolde masalardaki bilgisayarlarda sanal tombala oynatılan sitelerin açık olduğu tespit edildi. İşyerinde 22 adet bilgisayar ve 23 adet monitör ele geçirildi. İçerdeki 19 kişinin her birine 3 bin 180 TL, kumar oynamaktan ise bin TL olmak üzere toplam 79 bin 420 TL idari para cezası kesildi. Ruhsatsız olan işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan hakkında soruşturma yapılan işyeri sahibi Sabri Y. (33) ise işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede serbest bırakıldı. 2019 yılında "Rüşvet almak ve vermek" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen Erdal K. ise sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 11:27 Kaynak: DHA
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