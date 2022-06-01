Fatih'te satırlı saldırganlar ortalığı birbirine kattı, 1 kişi vurularak yakalandı - Son Dakika
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Fatih'te satırlı saldırganlar ortalığı birbirine kattı, 1 kişi vurularak yakalandı

01.06.2022 02:18

Fatih'te satırlı saldırganlar ortalığı birbirine kattı, 1 kişi vurularak yakalandı İstanbul Fatih'te 2 kişi ellerindeki satırla ve bıçakla etrafa saldırdı.

Fatih'te satırlı saldırganlar ortalığı birbirine kattı, 1 kişi vurularak yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te 2 kişi ellerindeki satırla ve bıçakla etrafa saldırdı. Polis ekipleri tarafından ikna edilemeyen saldırganlardan biri bacağından vurularak yakalanırken diğer saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay, Fatih Sümbülefendi Mahallesi Yazıcı Sokak'ta saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ellerinde bıçak ve satır olan 2 şüpheli henüz bilinmeyen bir nedenle etrafa saldırmaya başladı. Saldırganları gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu ikna olmayan ve etrafa saldırmaya devam eden Ulvi Ç. isimli saldırgan bacağından vurularak yakalandı. Diğer saldırgan ise etraftaki kalabalığı fırsat bilerek olay yerinden kaçtı. Yaralı saldırgan olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Silah sesini duyan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşlar sokak ortasında kalabalık bir şekilde çığlıklar atıyor. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları sakinleştirmeye çalışıyor. Vatandaşlar çığlık atarken birkaç vatandaş birbirini itekliyor.

Bir saldırganın bacağından vurularak yakalandığı diğer saldırganın ise kaçtığı olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Fatih'te satırlı saldırganlar ortalığı birbirine kattı, 1 kişi vurularak yakalandı
Fatih'te satırlı saldırganlar ortalığı birbirine kattı, 1 kişi vurularak yakalandı
Fatih'te satırlı saldırganlar ortalığı birbirine kattı, 1 kişi vurularak yakalandı
Fatih'te satırlı saldırganlar ortalığı birbirine kattı, 1 kişi vurularak yakalandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te satırlı saldırganlar ortalığı birbirine kattı, 1 kişi vurularak yakalandı - Son Dakika


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