Fatih'te Şehsuvarbey Mahallesi'nde ahşap bir binada yangın çıktı.
1 saat önce
Fatih'te Şehsuvarbey Mahallesi'nde ahşap bir binada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:47 Kaynak: İHA
Fatih'te Şehsuvarbey Mahallesi'nde ahşap bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük bölümü yanan binada çökme riski bulunurken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL
Dumandan etkilenen muhabbet kuşlarına suni teneffüs Fatih'te ahşap binada yangın İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Örgütün 'Kadı'sı gözaltına alındı Emniyet kemeri ihmali, iki üniversiteli genç kızı hayattan kopardı