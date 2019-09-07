Son Dakika Haberleri: Fatih'te Şehsuvarbey Mahallesi'nde ahşap bir binada yangın çıktı.
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Fatih'te Şehsuvarbey Mahallesi'nde ahşap bir binada yangın çıktı.

1 saat önce

Fatih'te Şehsuvarbey Mahallesi'nde ahşap bir binada yangın çıktı.

Fatih'te Şehsuvarbey Mahallesi'nde ahşap bir binada yangın çıktı., System.String[]

Fatih'te Şehsuvarbey Mahallesi'nde ahşap bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük bölümü yanan binada çökme riski bulunurken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:47 Kaynak: İHA
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