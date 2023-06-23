Fatih'te sevgilisinin çalıştığı yere giden şahıs, kadını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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Fatih'te sevgilisinin çalıştığı yere giden şahıs, kadını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu

23.06.2023 10:40

İstanbul Fatih'te kız arkadaşı ile tartışan şahıs, önce kadına sonra da kendisine silahla ateş etti. Olay sonrası şahıs ağır yaralanırken, kız arkadaşı ise hayatını kaybetti.

Fatih'te yaşanan olayda B.A. isimli şahıs, kız arkadaşı E.L.'yi vurduktan sonra kendine ateş etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.A. ağır yaralanırken, E.L. hayatını kaybetti. Ekipler çalışma yaparken, E.L.'nin annesi gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNCE KIZ ARKADAŞINI, SONRA KENDİNİ VURDU

Olay, dün öğle saatlerinde Fatih, Saraç İshak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre B.A. isimli şahıs, kız arkadaşı olan yabancı uyruklu E.L.(25)'nin çalıştığı iş hanına geldi. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkarken B.A., getirdiği tabanca ile önce kız arkadaşına sonra da kendine doğru ateş etti.

GENÇ KIZ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.A., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kız arkadaşı E.L. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Binaya gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Haberi duyan E.L.'nin annesi sokağa gelirken kızının cansız bedeni binadan çıkarılarak cenaze aracına bindirildiği sırada göz yaşlarını tutamadı. E.L.'nin cesedi Adli Tıp Morgu'na götürülürken B.A.'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te sevgilisinin çalıştığı yere giden şahıs, kadını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te sevgilisinin çalıştığı yere giden şahıs, kadını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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