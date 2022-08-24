İSTANBUL-FATİH'TE KAZANIN ARDINDAN ARAÇLAR ALEV ALDI; SÜRÜCÜLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ - Son Dakika
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İSTANBUL-FATİH'TE KAZANIN ARDINDAN ARAÇLAR ALEV ALDI; SÜRÜCÜLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ

24.08.2022 02:48
İSTANBUL-FATİH'TE KAZANIN ARDINDAN ARAÇLAR ALEV ALDI; SÜRÜCÜLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ

FATİH'te seyir halindeki hafif ticari bir araç, İBB'ye ait yol temizlik kamyonuna arkadan çarptı.

FATİH'te seyir halindeki hafif ticari bir araç, İBB'ye ait yol temizlik kamyonuna arkadan çarptı. Kaza sonrası hafif ticari araç ile temizlik kamyonunda yangın çıktı. Kazada sürücüler şans eseri yara almadan kurtulurken, alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Alev alev yanan araçlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Kaza, Atatürk Bulvarı'nda saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametine ilerleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen İBB'ye ait yol temizlik kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç ile temizlik kamyonunda yangın çıktı. Araçların sürücüleri son anda kendilerini dışarı atarken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.  Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarda çıkan yangına müdahale etti. Polis ekipleri yolda önlem alırken, itfaiye yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekiplerinin çalışmasından sonra kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

"HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMYONA ÇARPTI, YANGIN ÇIKTIö

Olayın görgü tanığı İbrahim Güneş, "Biz dükkanın önündeydik. Tam karşıdan hafif ticari araç kamyona çarpmasıyla ikisi birlikte yanmaya başladı. Belki yaklaşık 200 metre kadar asfalt yol da yandı. Ben hemen 112 acil numarasını aradım, kaza olduğunu acil müdahale edilmesini söyledim. Zaten 5 dakika sonra itfaiye geldi. Eğer itfaiye hemen gelmeseydi, tanker patlasaydı hepimiz giderdik. Yaralı yok, araçlar yanarken adamlar içinden kaçtı. Arkadaki hafif ticari araçta 1 kişi vardı, önündeki kamyonda 3 kişi vardı. Ucuz atlattık, biz de gidebilirdik" dedi.

ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kaza sonrası çıkan yangın vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde hafif ticari araç ile temizlik kamyonundan ve asfalt zeminden alevlerin yükseldiği görüldü. Görüntülerin devamında ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği anlar kayıtlara yansıdı.

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Kaynak: DHA

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