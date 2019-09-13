Son Dakika Haberleri: Fatih'te şiddetli rüzgardan ağaç otomobilin üstüne devrildi
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Fatih'te şiddetli rüzgardan ağaç otomobilin üstüne devrildi

1 saat önce

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih'te ağacın bir kısmı İSPARK alanında park halinde bulunan aracın üzerine devrildi.

Fatih'te şiddetli rüzgardan ağaç otomobilin üstüne devrildi, System.String[]

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih'te ağacın bir kısmı İSPARK alanında park halinde bulunan aracın üzerine devrildi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda araçta maddi hasar oluşurken devrilen ağaç itfaiye ekiplerince kaldırıldı.


Fatih Büyük Karaman Caddesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle ağacın bir kısmı İSPARK alanında park halinde bulunan aracın üstüne devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacın kopan kısmını aracın üstünden kaldırdı. Ağacın geri kalan kısmı kaldırım kenarına çekilerek belediye ekiplerine haber verildi.


Ağacın devrilme anını gören İsmail Erdeven, "Ağaçtan çatırtı sesleri gelmeye başladı. Parçası direkt aşağı düştü. Kuvvetli bir rüzgar vardı. Ağacın diğer kısmı hala çatlak. İtfaiyeyi, 153'ü ve polisi aradık. İtfaiye parçalara böldü ve kenara aldı. Belediye ekiplerinin gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.


İSPARK görevlileri araç sahibini arayarak durumu haber verdi. Olay yerine gelen araç sahibi Arif Özkan, "Ağaç devrilmiş. İSPARK çalışanı arkadaşlar aradılar. Hasar büyük gibi gözüküyor. Tavandan darbe yediği için arabanın değeri büyük bir oranda düştü. İSPARK'ın burada bir otopark kurması lazım"dedi. - İSTANBUL

İstanbul, Karaman, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:52 Kaynak: İHA
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