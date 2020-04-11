Fatih'te sigortasız otomobille yasağı çiğneyenlere çifte ceza - Son Dakika

FATİH'te sigortasız otomobille sokağa çıkma yasağını çiğneyen iki kişiye hem idari para cezası hem de sigortasız otomobille trafiğe çıktıkları için ceza kesildi. Otomobil çekiciyle otoparka götürüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 10 Nisan saat 00.00'dan 12 Nisan saat 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Trafik polisi ekipleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkması yasak olanlar için uygulama yaptı. Aksaray'da Valide Sultan Camii önündeki kavşakta uygulama yapan ekipler, maske ve eldiven takarak sürücülere kimlik, izin belgesi kontrolü yaptı. Sabahın erken saatlerinde başlayan denetimde sokağa çıkma yasağını çiğneyen iki kişinin otomobili durdurularak kimlik kontrolü yapıldı. Genelge kapsamında olmadıkları anlaşılan iki kişiye idari para cezası kesildi. Trafik ekipleri ayrıca otomobilin de sigortasının olmadığını tespit etti. Trafikten men edilen otomobil çekici ile otoparka götürüldü.

- İstanbul