FATİH'TE SİLAH ZORUYLA OTOMOBİLİNDEN İNDİRİLİP GASBEDİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

FATİH'TE SİLAH ZORUYLA OTOMOBİLİNDEN İNDİRİLİP GASBEDİLDİ

24.06.2022 19:42
FATİH'TE SİLAH ZORUYLA OTOMOBİLİNDEN İNDİRİLİP GASBEDİLDİ

FATİH'te silah zoruyla otomobilinden indirilen Türkmenistan uyruklu Adaham A., çantasını vermek istemeyince bacağına ateş edilerek, gasbedildi.

FATİH'te silah zoruyla otomobilinden indirilen Türkmenistan uyruklu Adaham A., çantasını vermek istemeyince bacağına ateş edilerek, gasbedildi. Çantayla birlikte kayıplara karışan şüphelinin kaçış anları bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Laleli Hayriye Tüccarı Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Trafiğin yoğunluğundan yararlanan bir kişi, otomobiliyle ilerleyen Türkmenistan uyruklu Adaham A.'nın önünü kesti. Şüpheli, otomobilinden zorla indirdiği Adaham A.'nın çantasını gasbetmek istedi. Çantayı vermemekte direnen Adaham A.'ya peş peşe ateş etti. Otomoilden çantayı alan şüpheli koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Adaham A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Şüphelinin gasbettiği çantayla hızla olay yerinden uzaklaşması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Başka bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde gasp anında yaşanan panik anları görülüyor. Yapılan ilk incelemelere göre şüphelinin yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Gasbedilen çantanın içerisinde ise 200 dolar para ve pasaport bulunduğu öğrenildi.

"ARABANIN İÇİNE DOĞRU ATEŞ EDİYORDU"Olayın görgü tanığı Ali Engin, "Trafik yoğundu, o ara silah sesini bir el duyunca cama yaklaştık. Şüpheli, arabanın içine doğru ateş ediyordu. İçeriden bir adam çıktı. Ben trafik kavgası zannettim ama sonra hamle yapıp çantayı alıp koşmaya başladı. Çantayı içeriden alıp kaçtıktan sonra anladık gasp olduğunu" dedi.

"CAMI AÇINCA SIKTI"

Başka görgü tanığı olan Yusuf Aydın, "Araç geçiyordu burada trafik vardı. Maskeli bir adam geldi. Cama vurdu, kapıyı açtırdı şoföre adamda camı açınca sıktı. 1,2 el ateş etti, parayı aldı kaçtı. Tek kişiydi, vurdu parayı aldı, kaçtı" diye konuştu.

- İstanbul
YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Türkmenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH'TE SİLAH ZORUYLA OTOMOBİLİNDEN İNDİRİLİP GASBEDİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 03:03:10. #1.13#
SON DAKİKA: FATİH'TE SİLAH ZORUYLA OTOMOBİLİNDEN İNDİRİLİP GASBEDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement