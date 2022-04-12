Fatih'te silahlı çatışma çıktı, olay yerinden geçen İranlı turist vuruldu - Son Dakika
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Fatih'te silahlı çatışma çıktı, olay yerinden geçen İranlı turist vuruldu

12.04.2022 19:45

İstanbul'un Fatih ilçesi Beyazıt Mimar Hayrettin Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan silahlı çatışmada, oteline doğru yürüyen İranlı turist kadın vuruldu. Kurşunların hedefi olan kadın, olay yerinde hayatını kaybederken, yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olay anı ise saniye saniye kameralarına yansıdı.

Beyazıt Mimar Hayrettin Mahallesi'nde Cumartesi gecesi meydana gelen olayda, silahlı bir şüpheli husumetlisine pusu kurdu. Husumetlisini gören şüpheli, belindeki silahı çıkararak art arda ateş etti. Silahlı saldırıya uğrayan şahıs da karşılık verince olay silahlı çatışmaya döndü. Çatışma esnasında oradan geçmekte olan İranlı turist yaralanırken, çatışmanın asıl tarafları yaralanmadan olay yerinden kaçtı.

Fatih'te silahlı çatışma çıktı, olay yerinden geçen İranlı turist kurşunların hedefi oldu

ÇIKLIK ÇIĞLIĞA YARDIM İSTEDİ

Ailesiyle beraber oteline yürüyen kadın, göğsüne isabet eden mermiyle kanlar içinde kaldı. Yerde kanlar içinde kalan kadınının gelini ve kocası, sinir krizi geçirerek yardım çığlıkları attı.

İLK MÜDAHALE BEKÇİLERDEN

O sırada bir otelin resepsiyonunda bulunan 2 emniyet bekçisi, silah seslerini ve yardım çığlıklarını duyarak dışarı çıktı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi yapan bekçiler, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Çatışmanın yaşandığı bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede İranlı turist kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Fatih'te silahlı çatışma çıktı, olay yerinden geçen İranlı turist kurşunların hedefi oldu

ÇATIŞMANIN YAŞANDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Silahlı çatışma ve kadının vurulduğu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, silahlı şüphelinin husumetli olduğu kişinin peşine takılması görülüyor. Daha sonra silahlı saldırıya uğrayan kişi ateş ederek karşılık veriyor. O esnada oteline doğru yürüyen İranlı kadın, vurularak yere düşüyor.

Fatih'te silahlı çatışma çıktı, olay yerinden geçen İranlı turist kurşunların hedefi oldu

"MERMİ GÖĞSÜNE İSABET ETMİŞ"

Yaşanan olayı anlatan esnaf Halil Akuran,"Cumartesi akşamı üç tane İran uyruklu turist aşağıdaki otellerine gidiyordu. O esnada iki tane grup arasında çatışma vardı. Silahtan çıkan mermi kadının göğsüne isabet etmiş. Kadın oraya yığılıp hayatını kaybetmiş" şeklinde konuştu.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri konuyla ilgili olay yerinde incelemelerini gerçekleştirdi. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Ekipler, kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te silahlı çatışma çıktı, olay yerinden geçen İranlı turist vuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te silahlı çatışma çıktı, olay yerinden geçen İranlı turist vuruldu - Son Dakika
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