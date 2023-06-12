Fatih'te silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Fatih'te Nişanca Mahallesi'ndeki Molla Taşı Caddesi üzerinde 8 Haziran saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda pompalı tüfekle olay yerine gelen bir kişi ateş açtı. O sırada sokakta bulunanların da karşılık vermesiyle olay silahlı çatışmaya dönmüştü. Çıkan olayda Beşir Avşar (37) ile Harun Kaya (25) vurularak hayatını kaybederken, o sırada sokakta bulunan Ahmet Nazarov (29) ile Gül Cemal Orazma (37) çeşitli yerlerinden yaralandı.

TARTIŞMA BİBER GAZI NEDENİYLE ÇIKMIŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, çatışmada silahı ateşleyen kişi ile ölen kişiler arasında biber gazı sıkma yüzünden tartışma yaşandığı, şüphelinin bu tartışmadan 1 saat sonra olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Olay yerine yakın bir yerde otel işletmeciliği yapan şüpheli Özcan K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"BENİ DÖVDÜKLERİ İÇİN KENDİME YEDİREMEDİM"

Cinayet Büro Amirliğinde olayla ilgili ifade veren Özcan K. çalıştırdığı otelin resepsiyonuna bırakmak için aldığı biber gazlarını denemek için sıktığını söyleyerek, "Ben biber gazlarını sıkarken hepsi birden üzerime çullandılar. Beni dövdüler. Ben de bu durumu kendime yediremedim" dedi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Özcan K., silahlı çatışma olayına karışan G.K. ve M.A. ile birlikte adliye sevk edildi. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen iki pompalı tüfek ile bir ruhsatsız tabancanın incelemesi sürüyor.