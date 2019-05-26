Fatih'te silahlı kavga: 1'i ağır 3 kişi yaralandı
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FATİH'te iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:10 Kaynak: DHA
FATİH'te iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ayvsansaray Mahallesi, Mahkeme Altı Caddesi'nde, saat 14.30 sıralarında aralarında bir süredir anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen çoğunluğu gençlerinden oluşan iki grup arasında kavga çıktı. Sözlü tartışmayla başlayan olay kavgaya dönüşürken, her iki gruba mensup silahlı kişilerin üzerinde taşıdıkları silahlarla ateş açması sonucu kimliği öğrenilemeyen 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden isabet alarak, yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve Asayiş ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile yakınlarda bulunan hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Silahlı kavganın yaşandığı noktada çok sayıda polis ekibi geniş güvenlik önlemi alırken, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de olay yerinde delil çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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