FATİH'TE SİLAHLI KAVGA, 1 KİŞİ YARALI - Son Dakika

FATİH'TE SİLAHLI KAVGA, 1 KİŞİ YARALI
FATİH'TE SİLAHLI KAVGA, 1 KİŞİ YARALI Fatih'te çıkan kavgada 1 kişi, bacaklarından silahla vurularak yaralandı.
FATİH'TE SİLAHLI KAVGA, 1 KİŞİ YARALI
Fatih'te çıkan kavgada 1 kişi, bacaklarından silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, Şehremini Mahallesi Karanfilli Çavuş Sokak'ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen iki kişi sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi, tabancayla kavga ettiği kişiye ateş etti. Açılan ateş sonucu bir kişi bacaklarına isabet eden yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Çapa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ateş açan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
- Kavga
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