Fatih'te silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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Fatih'te silahlı kavga: 1 ölü

03.07.2022 16:13
Fatih'te silahlı kavga: 1 ölü

Fatih'te iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Fatih'te iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada ağır yaralanan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Fatih Camii Türbe kapısı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bir araya gelen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruplar birbirlerine silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi ile çekerek vatandaşları oradan uzaklaştırdı. Alınan güvenlik önlemleri sonrası polis ekipleri bölgede geniş kapsamlı incelemesini sürdürdü.

Açılan ateş sonucu yaralanan 19 yaşındaki gencin isminin Ömer Algül olduğu ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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