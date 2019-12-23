Fatih'te silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Fatih'te silahlı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Fatih'te çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Fatih'te silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Fatih'te çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.


Olay, Fatih Günaydın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Akın T., bacağından ve kolundan vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı Akın T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri güvenlik şeridi çektiği olay yerinde inceleme yaptı. Polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:13 Kaynak: İHA
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