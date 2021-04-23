Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada çevrede bulunan araç ve iş yerleri zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Ayvansaray Mahallesi Çınçınlı Çeşme Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silahların kullanıldığı kavgada ölü ve yaralı olmazken, çevrede bulunan araç ve dükkanlara çok sayıda mermi isabet etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre güvenliğini alan polis, kovanları incelemek için topladı.

Kaçan şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.