Son Dakika Haberleri: Fatih'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Fatih'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı

1 saat önce

Fatih'te metruk bir dairede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Fatih'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
Fatih'te metruk bir dairede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İskenderpaşa Mahallesi Çıngıraklı Bostan Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın üçüncü katındaki metruk dairede, 3 kişi henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla ateş açan bir kişi, kardeş oldukları belirlenen Adem S. ve Servet S'yi ayaklarından yaraladı. Şüpheli, olay yerinden kaçarken, yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Şüpheli, olayda kullanılan tabancayla birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sokaktaki güvenlik kamerasında, 3 şahsın birlikte apartmana girdikleri, bir süre sonra şüphelinin ve ardından da yaralıların yürüyerek apartmandan çıktıkları görülüyor.

Bu arada, mahalle sakinleri apartmanda bazı dairelerin kimliği belirsiz kişilerce günübirlik kullanıldığını, bu durumun kendilerini tedirgin ettiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:18 Kaynak: AA

Fatih, 3. Sayfa
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