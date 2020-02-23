FATİH'TE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI - Son Dakika
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FATİH'TE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

6 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHAFatih'te, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasındaki kavgada silahla ateş edildi.

FATİH'TE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI, System.String[]

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Fatih'te, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasındaki kavgada silahla ateş edildi. İki kişinin yaralandığı olaya ilişkin polis çalışma başlattı.

Olay, saat 20.30 sıralarında, Binbirdirek Mahallesi Üçler Sokak'ta, Sultanahmet Meydanı'nın yakınındaki otoparkın önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bir kişi silahını çıkararak 2 kişiyi yaraladı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Özel Harekat ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yeri

-Polisin olay yerine şerit çekmesi

-Polisin çalışması

-Yerdeki boş kovanlar

-Genel ve detay görüntüler


İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:06 Kaynak: DHA
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