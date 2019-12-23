FATİH'TE SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel FATİH'TE SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

FATİH'TE SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI

6 saat önce

Fatih'te bir kıraathanede buluşan 2 kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

FATİH'TE SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI, System.String[]

Fatih'te bir kıraathanede buluşan 2 kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay, Şehremini Mahallesi Günaydın Sokak'ta saat 20.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan 2 kişi kıraathanede buluştu. İkilinin arasındaki sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kimliği henüz belli olmayan şüpheli, belinden çıkardığı silahla Akın T.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu Akın T.'nin bacaklarına ve koluna 3 kurşun isabet etti. Silahlı kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olayın yaşandığı sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın yaşandığı kıraathane

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:26 Kaynak: DHA
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