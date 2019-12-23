Fatih'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Fatih'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

6 saat önce

FATİH'te bir kıraathanede buluşan 2 kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Fatih'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, System.String[]
FATİH'te bir kıraathanede buluşan 2 kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay, Şehremini Mahallesi Günaydın Sokak'ta saat 20.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan 2 kişi kıraathanede buluştu. İkilinin arasındaki sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kimliği henüz belli olmayan şüpheli, belinden çıkardığı silahla Akın T.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu Akın T.'nin bacaklarına ve koluna 3 kurşun isabet etti. Silahlı kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olayın yaşandığı sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


- İstanbul
İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:29 Kaynak: DHA
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