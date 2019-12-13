Fatih'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı; olay anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı; olay anı kamerada - Son Dakika

Fatih'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı; olay anı kamerada

6 saat önce

FATİH'te aralarında husumet bulunan iki kişi arasında silahlı kavga çıktı.

Fatih'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı; olay anı kamerada, System.String[]
FATİH'te aralarında husumet bulunan iki kişi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada bir kişi bacağından yaralandı. Silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Yavuz Sinan Mahallesi Arapçeşmesi Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olan Niyazi G. ve Volkan T. sokak üzerinde karşılaştı. Sözlü tartışmanın ardından Volkan T. belinden çıkardığı silahla, Niyazi G.'ye 3 el ateş açtı. Açılan ateş sonucu Niyazi G. bacağından yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SİLAHLI KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı kavga anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Volkan T.'nin ateş açtığı Niyazi G.'nin bacağına isabet eden mermi sonucu yaralandığı görülüyor.


- İstanbul
Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 07:29 Kaynak: DHA
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