Son dakika haber | Fatih'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Fevzipaşa Mahallesi'nde, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Yücel Kurum ve olayla ilgisi olmayan bir kadın silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Fevzipaşa, Polis, Fatih, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 21:01 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Fatih'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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