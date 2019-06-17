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Fatih'te silahlı kavganın ardından kovalamaca kamerada

1 saat önce

Fatih'te bir otelde Rus ve Gürcü iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır iki kişi yaralandı.

Fatih'te silahlı kavganın ardından kovalamaca kamerada, System.String[]
Fatih'te bir otelde Rus ve Gürcü iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır iki kişi yaralandı. Sokak ortasında yaşanan silahlı kovalamaca anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih Genç Türk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, cadde üstünde bulunan bir otelde alacak verecek meselesi yüzünden kargo işi yapan Rus ve Gürcü iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmada kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada grup üyelerinden biri vuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs koşarak kaçmaya başladı. Yakını vurulan bir kişi de, kaçan şahsı silahla kovalamaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonunda yakınını vuran şahsı sokak ortasında vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra durumları ağır olan yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme başlatarak kaçan grup üyelerini yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anını gören Mustafa Karadağ, "Bir kişi otelin altında birine ateş etti. O kaçarken biri bunun peşinden koştu vurdu. Öldü mü kaldı mı onu bilmiyoruz. Hastaneye götürdüler" dedi.

Silahlı kovalamaca kamerada

Sokak ortasında yaşanan silahlı kovalama anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir adamın koştuğu biri kişinin de silahla peşinden koştuğu görülüyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:00 Kaynak: İHA
Fatih
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