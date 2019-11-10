Fatih'te silahlı saldırı: 1 yaralı

Fatih'teki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Millet Caddesi'ndeki bir otelin önündeki çay bahçesinde oturan şahıs kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı.

Olay yerine araçla gelen şahıs, saldırının ardından yine aynı araçla otelin önünden uzaklaşırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 sağlık ve polis ekiplerim olay yerine geldi.

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.