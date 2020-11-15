FATİH'TE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI - Son Dakika

FATİH'TE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

15.11.2020 10:14
FATİH'TE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI, System.String[]

FATİH'te kahvehaneye giren silahlı kişi, içerideki bir kişiye ateşe açarak kaçtı.

FATİH'te kahvehaneye giren silahlı kişi, içerideki bir kişiye ateşe açarak kaçtı. İki yerinden yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis saldırganı aramak için  çalışma başladı.

Olay saat 08.00 sıralarında Karagümrük Mahallesi, Niyazi Mısri Sokak'ta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre Mahmut G. önceden husumetli olduğu öğrenilen Tarık G.'yi bir süre takip etti. Daha sonra Tarık G.'nin sokak üzerinde bir kahvehanede oturduğunu gören Mahmut G.,  Tarık G.'ye 3 el ateş etti. Karnına ve baldırına kurşun isabet eden Tarık G. kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırıyı gerçekleştiren Mahmut G. ise olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Tarık G.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kahvehane içinde ve çevresinde inceleme yaptı. Polis olay yerinden kaçan Mahmut G.'yi bulmak için çalışma başlattı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

- İstanbul

FATİH'TE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI
FATİH'TE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI
FATİH'TE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI
FATİH'TE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

Karagümrük, Niyazi, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FATİH'TE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI - Son Dakika


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