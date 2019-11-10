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Fatih'te silahlı saldırı

7 saat önce

Fatih'teki silahlı saldırıda ağır yaralanan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur Türkü Saimaiti Aierken, hayatını kaybetti.

Fatih'teki silahlı saldırıda ağır yaralanan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur Türkü Saimaiti Aierken, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Millet Caddesi'ndeki bir otelin önündeki çay bahçesinde oturan Aierken, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.

Olay yerine araçla gelen şüpheliler, saldırının ardından yine aynı araçla otelin önünden uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Uygur Türkü Saimaiti Aierken hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Fatih'te silahlı saldırı

Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:01 Kaynak: AA
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