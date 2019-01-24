Son Dakika Haberleri: Fatih'te Silahlı Saldırı: Evlerine Kadar Takip Edip Kurşun Yağdırdı

Fatih'te Silahlı Saldırı: Evlerine Kadar Takip Edip Kurşun Yağdırdı

2 saat önce

Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Fatih'te Silahlı Saldırı: Evlerine Kadar Takip Edip Kurşun Yağdırdı, System.String[]


Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Fatih İskenderpaşa Mahallesi Çıngıraklı Bostan Sokak'taki olay öğle saatlerinde meydana geldi. Silahlı bir kişi, takip ettiği iki kişiyi evlerine de girerek vurdu. Saldırgan kaçarken yaralı 2 kişi onun peşinden gitti. Saldırgan kaçmayı başarırken yaralılar yol ortasında yardım bekledi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis inceleme başlattı.

Öte yandan saldırı sonrası kaçan kişiyi, yaralıların takip etmesi güvenlik kameralarına yansıdı. 

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Saldırganın kaçması

-Yaralıların binadan çıkması

-Olay yeri

-Yaralıların ambulanslara konması

-Ambulansların olay yerinden ayrılması

-Çevrede toplanan kalabalık - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:13 Kaynak: DHA

Polis, Fatih, Güncel
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