Fatih'te silahlı saldırıda 1 polis yaralandı - Son Dakika

Fatih'te aranan şüphelinin ateş açması sonucu bir polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvansaray Hekim Çelebi Sokak'ta, hakkında araması olan M.Y. isimli şüpheli, polisleri görmesi üzerine silahla ateş açtı. Açılan ateşte bir polis memuru sağ bacağından yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı polis, hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bu arada emniyet ekipleri, sokağın her iki tarafına güvenlik şeridi çekerek olay yerinde inceleme yaptı.

Kaçan saldırganın yakalanmasıyla ilgili polisin çalışması sürüyor.