Son Dakika Haberleri: Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

6 saat önce

Fatih'te bir otelin kafe bölümünde otururken uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti, System.String[]

Fatih'te bir otelin kafe bölümünde otururken uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Olay, saat 20.30 sıralarında Fatih Millet Caddesinde bulunan bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Uygur Türkü olduğu öğrenilen Saımaıtı Aıerken, cadde üzerindeki bir otelin kafe bölümünde oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Saımaıtı Aıerken, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören kafe çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu. Yaralı Saımaıtı Aıerken yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kafede incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan şüpheli kişi ya da kişileri belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Uygur, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:46 Kaynak: İHA
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