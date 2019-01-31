Son Dakika Haberleri: Fatih'te Silahlı Yaralama

Fatih'te Silahlı Yaralama

1 saat önce

Fatih'te, silahla yaralanan Uganda uyruklu üniversite öğrencisi tedavi altına alındı.

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Fatih'te, silahla yaralanan Uganda uyruklu üniversite öğrencisi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aksaray Mahallesi Sorguççu Sokağı'ndaki evine doğru giden Abdul Twine (27), yolda kimliği henüz bilinmeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Twine, ambulansla hastaneye götürüldü. Öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada, şüphelinin silahıyla olay yerinden kaçması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüleri inceleyen polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:32 Kaynak: AA

Aksaray, Fatih, Güncel
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