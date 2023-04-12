Fatih'te Silivrikapı surlarının bir bölümü yıkıldı: 1 ölü - Son Dakika
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Fatih'te Silivrikapı surlarının bir bölümü yıkıldı: 1 ölü

12.04.2023 20:56

Fatih'te Silivrikapı surlarının bir bölümü yıkıldı: 1 ölü Fatih'te bulunan Silivrikapı surlarının bir kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı.

Fatih'te Silivrikapı surlarının bir bölümü yıkıldı: 1 ölü

İSTANBUL - Fatih'te bulunan Silivrikapı surlarının bir kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı. Yıkımın altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Silivrikapı Mahallesi Hisaraltı Caddesi'nde gerçekleşti. Bölgede bulunan surlardan bir bölümü henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri arama kurtarma köpekleri ile birlikte iki saat boyunca yıkılan surların altında saatlerce arama yaptı. Ekipler, saatler süren çalışmanın ardından Mustafa G. olduğu öğrenilen kişinin cansız bedenine ulaştı.

Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Fatih'te Silivrikapı surlarının bir bölümü yıkıldı: 1 ölü Fatih'te Silivrikapı surlarının bir bölümü yıkıldı: 1 ölü Silivrikapı surlarındaki kısmi çökmede bir kişi hayatını kaybetti Silivrikapı surlarındaki kısmi çökmede bir kişi hayatını kaybetti

Silivrikapı, İtfaiye, Fatih, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te Silivrikapı surlarının bir bölümü yıkıldı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te Silivrikapı surlarının bir bölümü yıkıldı: 1 ölü - Son Dakika
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