Fatih'te sinemacı Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanığa 4 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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Fatih'te sinemacı Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanığa 4 yıl hapis cezası verildi

18.10.2022 15:49

Fatih'te, Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya'yı silahla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Recep Çetin, "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 4 yıl hapis ve 600 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Fatih'te, Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya'yı silahla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Recep Çetin, "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 4 yıl hapis ve 600 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Enes Kaya, tehdit edildiği gerekçesiyle polis eşliğinde katıldı. Duruşmada, tarafların avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada ifade veren müşteki Kaya, sanığın tek başına değil, çoklu olarak hareket ettiğini belirterek, İstanbul emniyetinin geçtiğimiz günlerde Balat'ta gerçekleştirdiği bir operasyonda 39 kişiyi gözaltına aldığı hatırlattı.

Gözaltındaki bu kişilerin sanık Recep Çetin ile bağlantılı olduğunu savunan Kaya, "Başından beri belirttiğim gibi vurulmama neden olan, Recep Çetin'i bir tetikçi olarak kullanan, Balat'taki yerimizi gasbeden organize suç örgütünün başı Mesut Baraj'dır. 2 yıldır hayatımızı kabusa döndürdüler. Maddi manevi anlamada sıkıntılar çekmekteyiz." dedi.

Kaya, duruşmaya polis korumasıyla geldiğini, bir kişi aracılığıyla kendisini ölümle tehdit eden bir video gönderdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sanık videoda, başından beri hedefine ulaşacağını ve beni öldüreceğini, organize şubenin aldığı kişi sayısınca ailemden kişilere ceza keseceğini, sadece beni ve eşimi sağ bırakıp bizleri de gerekli acıları yaşadıktan sonra öldüreceğini söylemiştir. Bana gönderdiği videolu tehditten anladığım kadarıyla sanık, bahçeli ve sessiz bir muhitte saklanmaktadır. Devletimizin bizler gibi suç örgütlerinin hedefinde olan kişileri asla yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Şimdi de mahkemenizden olması gerektiği gibi toplum nezdinde örnek teşkil eden bu davanın sonuca ulaştırılacağına yürekten inanıyorum."

Sanığın avukatı ise müştekinin beyanlarının afaki olduğunu, söz ettiği videoyu mahkemeye sunmadığını, organize şubenin yaptığı operasyonun bu dosyayla ilgili olmadığını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Çetin'i "kasten yaralama" suçundan 3 yıl, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan ise 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezasına çarptırırken, cezada indirim uygulamadı.

Duruşma sonrası avukatıyla birlikte gazetecilere konuşan Kaya, "Başından beri bir hukuk mücadelesi verdik. Bu sonuç beklediğimiz gibi değil. Güpegündüz bir öldürmeye kasıt var. Kimsenin başkasına ait bir yere kaba tabirle çökmemesi gerekiyor. " ifadesini kullandı.

Kaya, verilen cezayı az bulduğunu söyledi.

Olayın geçmişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 30 Temmuz 2021'de Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde Enes Kaya'nın bacağından yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren Recep Çetin ile azmettirici oldukları değerlendirilen A.Ö. ile M.B, 5 Ağustos 2021'de gözaltına almıştı.

Sinema ve reklam sektöründe hizmet veren şirkete sahip Kaya'nın 1 Ocak 2021'de Balat Mahallesi'nde bir arsa, bina ve müştemilatı kiraladığı, 27 Ocak ve 18 Temmuz 2021'de Kaya'yı telefonla arayan kişilerin, kiraladığı yerin Çetin'e ait olduğunu söyleyerek tehdit ettiği belirlenmişti. Son olarak 30 Temmuz 2021'de de tehdit edilen Enes Kaya, aynı gün saldırıya uğramıştı.

6 Ağustos 2021'de adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden A.Ö. ve M.B. serbest bırakılırken, Recep Çetin "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Recep Çetin hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Çetin, 13 Ocak'ta yapılan duruşmada tahliye edilmişti.

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Kaynak: AA

Recep Çetin, Enes Kaya, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te sinemacı Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanığa 4 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te sinemacı Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanığa 4 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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