Fatih'te, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 esnafa, 10 bin 716 lira ceza kesildi - Son Dakika

Fatih'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp tezgah kurarak satış yapan 3 esnafa cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 esnaf, Fatih'te sokakta tezgah açtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Fatih Belediyesi zabıta ekipleri bölgeye geldi.

Polis ekipleri her bir esnafa 3 bin 180, zabıta ise 392'şer lira ceza kesti.

Toplam 10 bin 716 lira cezai işlem uygulanan 3 esnaf, ekiplerin uyarısıyla tezgahlarını topladı.